У Санкт-Петербурзі оголосили триденну жалобу після вибуху в метро
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Адміністрація Санкт-Петербургу оголосила про триденну жалобу після вибуху в метро, внаслідок якого вже загинуло щонайменше 10 осіб. Про це в Twitter написав прес-секретар губернатора Санкт-Петербургу Андрій Кібітов, передає УНН.
"За розпорядженням губернатора Санкт-Петербурга Г.Полтавченка із завтрашнього дня в місті оголошується триденна жалоба", - написав він.
Нагадаємо, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.
З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.
Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.
У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим в метро Санкт-Петербурга.