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У Санкт-Петербурзі оголосили триденну жалобу після вибуху в метро

У Санкт-Петербурзі оголосили триденну жалобу після вибуху в метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Адміністрація Санкт-Петербургу оголосила про триденну жалобу після вибуху в метро, внаслідок якого вже загинуло щонайменше 10 осіб. Про це в Twitter написав прес-секретар губернатора Санкт-Петербургу Андрій Кібітов, передає УНН.

"За розпорядженням губернатора Санкт-Петербурга Г.Полтавченка із завтрашнього дня в місті оголошується триденна жалоба", - написав він.

Нагадаємо, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.

З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.

Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.

У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим в метро Санкт-Петербурга.

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