В Санкт-Петербурге объявили трехдневный траур после взрыва в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Администрация Санкт-Петербурга объявила о трехдневном трауре после взрыва в метро, в результате которого уже погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов, передает УНН.
"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Г.Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур", - написал он.
Как сообщал УНН, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.
Из официальных источников известно о 50 пострадавших.
По состоянию на 16:00 об украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.
В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом.