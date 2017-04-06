У Санкт-Петербурзі обшукали помешкання людей, з якими контактував терорист-смертник

“У рамках кримінальної справи про теракт у Санкт-Петербурзі Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ СК Росії спільно з оперативними службами ФСБ і МВС відпрацьовуються зв’язку і коло знайомих Акбаржона Джалілова, який привів у дію вибуховий пристрій у вагоні метро 3 квітня. В рамках цієї роботи встановлено кількох громадян республік Середньої Азії, які контактували з Джаліловим”, – сказала офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

Вона також зазначила, що в ході обшуків за місцем проживання цих осіб були виявлені предмети, “які мають значення для розслідування”.

Як повідомляв УНН, слідство перевіряє версію, згідно з якою А.Джалілов міг діяти під впливом сирійського терористичного угрупування “Туахід валь-джихад”.