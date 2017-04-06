В Санкт-Петербурге обыскали жилища людей, с которыми контактировал террорист-смертник

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 910 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 82467 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112340 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170724 просмотра

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11 марта, 14:39 • 125622 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122449 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115556 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Следствие установило круг лиц, которые контактировали с предполагаемым террористом Акбаржоном Джалиловым, устроившим взрыв в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“В рамках уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России совместно с оперативными службами ФСБ и МВД отрабатываются связи и круг знакомых Акбаржона Джалилова, который привел в действие взрывное устройство в вагоне метро 3 апреля. В рамках этой работы установлены несколько граждан республик Средней Азии, которые контактировали с Джалиловым”, — сказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она также отметила, что в ходе обысков по месту проживания этих лиц были обнаружены предметы, “имеющие значение для расследования”.

Как сообщал УНН, следствие проверяет версию, согласно которой А.Джалилов мог действовать под влиянием сирийской террористической группировки “Туахид валь-джихад”.

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