В Санкт-Петербурге обыскали жилища людей, с которыми контактировал террорист-смертник
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Следствие установило круг лиц, которые контактировали с предполагаемым террористом Акбаржоном Джалиловым, устроившим взрыв в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“В рамках уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России совместно с оперативными службами ФСБ и МВД отрабатываются связи и круг знакомых Акбаржона Джалилова, который привел в действие взрывное устройство в вагоне метро 3 апреля. В рамках этой работы установлены несколько граждан республик Средней Азии, которые контактировали с Джалиловым”, — сказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Она также отметила, что в ходе обысков по месту проживания этих лиц были обнаружены предметы, “имеющие значение для расследования”.
Как сообщал УНН, следствие проверяет версию, согласно которой А.Джалилов мог действовать под влиянием сирийской террористической группировки “Туахид валь-джихад”.