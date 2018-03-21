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У с.Крижанівка Лиманського району без газопостачання залишаються 8 багатоповерхових будинків

Київ • УНН

 • 7363 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. З 18 березня у с. Крижанівка Лиманського р-ну через відсутність ліміту газу залишаються без газопостачання 8 дахових котелень, що забезпечують теплопостачанням 8 багатоповерхових будинків (близько 2 тис. 120 абонентів, всього в ЖК “Суворовський” проживає 6 тис. 500 чол.). Температура повітря 2 градуси морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відновлення газопостачання заплановано на 21 березня.

Нагадаємо, міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що центральний орган виконавчої влади стягнув з російського газового монополіста “Газпром” 100 мільйонів гривень на користь державного бюджету.

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