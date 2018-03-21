У с.Крижанівка Лиманського району без газопостачання залишаються 8 багатоповерхових будинків

Відновлення газопостачання заплановано на 21 березня.

Нагадаємо, міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що центральний орган виконавчої влади стягнув з російського газового монополіста “Газпром” 100 мільйонів гривень на користь державного бюджету.