У с.Крижанівка Лиманського району без газопостачання залишаються 8 багатоповерхових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. З 18 березня у с. Крижанівка Лиманського р-ну через відсутність ліміту газу залишаються без газопостачання 8 дахових котелень, що забезпечують теплопостачанням 8 багатоповерхових будинків (близько 2 тис. 120 абонентів, всього в ЖК “Суворовський” проживає 6 тис. 500 чол.). Температура повітря 2 градуси морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Відновлення газопостачання заплановано на 21 березня.
Нагадаємо, міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що центральний орган виконавчої влади стягнув з російського газового монополіста “Газпром” 100 мільйонів гривень на користь державного бюджету.