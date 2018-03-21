В с.Крыжановка Лиманского района без газоснабжения остались 8 многоэтажных домов

КИЕВ. 21 марта. УНН. С 18 марта в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК “Суворовский” проживает 6 тыс. 500 чел.). Температура воздуха 2 градуса мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.