В с.Крыжановка Лиманского района без газоснабжения остались 8 многоэтажных домов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. С 18 марта в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК “Суворовский” проживает 6 тыс. 500 чел.). Температура воздуха 2 градуса мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Восстановление газоснабжения запланировано на 21 марта.
Напомним, министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что центральный орган исполнительной власти взыскал с российского газового монополиста “Газпром” 100 млн гривен в пользу государственного бюджета.