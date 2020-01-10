У Рябошапки попросили США, Австралію та Велику Британію надати інформацію про авіакатастрофу в Ірані

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора звернувся до Канади, США, Австралії та Великобританії із проханням надати наявну у них інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінального провадження за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії “МАУ”, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОГП.

“Офіс Генерального прокурора звернувся до Канади, США, Австралії та Великобританії із проханням надати наявну у них інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінального провадження за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії “МАУ”, — йдеться у повідомленні.

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Раніше Офіс Генпрокурора звернувся до Канади щодо обставин катастрофи українського лайнера.

Нагадаємо, під час офіційного виступу Прем’єр-міністром Канади паном Джастіном Трюдо 9 січня поточного року оприлюднено інформацію, яка може свідчити про наявність у канадської сторони доказів, в тому числі даних розвідувальних органів, щодо можливого враження ракетою літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран — Київ.

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