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У Румунії збільшилась кількість жертв через вибух на АЗС, президент вимагає незалежного розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Через вибухи на автостанції Креведія, неподалік Бухареста, загинуло двоє людей, ще 58 отримали поранення. Президент країни Клаус Йоганніс закликав провести розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на румунське Радіо Свобода. 

Деталі

Дві людини загинули і 58 було поранено внаслідок вибухів і подальших спалахів на заправній станції зрідженого газу LPG в населеному пункті Креведія в Румунії, які відбулись в суботу ввечері. 

Тим часом, справу взяла під свій контроль прокуратура Бухарестського військового суду, і прокурори визначать, чи були дотримані процедури у випадку з втручанням пожежників. Розслідування було розпочато після того, як в результаті вибуху постраждали 43 співробітники МВС (39 пожежників, двоє поліцейських і двоє жандармів).

41 людина отримала опіки та була доставлена до лікарень, а ще чотирьох осіб довелося перевезти до Італії та Бельгії.

«Ми відправили двох пожежників і двох цивільних за кордон (для лікування – ред.)», - сказав глава Департаменту з надзвичайних ситуацій Раед Арафата.

Зазначається, що вибухами було також зруйновано вісім житлових будинків, ще 11 зазнали пошкоджень.

Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав розслідувати вибухи на станції у Креведії.

«Наразі пріоритетом є надання постраждалим всієї необхідної підтримки та полегшення доступу до екстреного лікування. Як тільки ситуація в зоні ризику стабілізується, необхідно швидко розпочати розслідування, щоб з'ясувати, чи порушено закон та норматив. Прошу владу вжити негайних заходів щодо постраждалих, щоб трагедії минулого не повторювалися», - написав він у своїй сторінці на Facebook.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що одна людина загинула і 33 отримали поранення внаслідок двох вибухів на заправній станції зрідженого нафти в Креведії поблизу Бухареста в суботу. Перший вибух стався близько 19:30 за місцевим часом. Рух транспорту одразу припинили.

Попри зусилля пожежників, вогонь перекинувся на другу цистерну з газом і близько 21:00 стався другий вибух. Рятувальники евакуювали понад 3 тисячі людей із небезпечної зони радіусом у 700 метрів. На місці створили антикризовий штаб, для постраждалих відкрили гарячу лінію.

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