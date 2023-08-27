В Румынии увеличилось количество жертв из-за взрыва на АЗС, президент требует независимого расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Из-за взрывов на автостанции Креведия, недалеко от Бухареста, погибли два человека, еще 58 получили ранения. Президент страны Клаус Йоханнис призвал провести расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынское Радио Свобода.
Детали
Два человека погибли и 58 были ранены в результате взрывов и последующих возгораний на заправочной станции сжиженного газа LPG в населенном пункте Креведия в Румынии, которые произошли в субботу вечером.
Тем временем, дело взяла под свой контроль прокуратура Бухарестского военного суда, и прокуроры определят, были ли соблюдены процедуры в случае с вмешательством пожарных. Расследование было начато после того, как в результате взрыва пострадали 43 сотрудника МВД (39 пожарных, двое полицейских и двое жандармов).
41 человек получил ожоги и был доставлен в больницы, а еще четырех человек пришлось перевезти в Италию и Бельгию.
«Мы отправили двух пожарных и двух гражданских за границу (для лечения – - ред.)», - сказал глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафата.
Отмечается, что взрывами было также разрушено восемь жилых домов, еще 11 получили повреждения.
Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал расследовать взрывы на станции в Креведии.
«Сейчас приоритетом является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и облегчение доступа к экстренному лечению. Как только ситуация в зоне риска стабилизируется, необходимо быстро начать расследование, чтобы выяснить, нарушены ли закон и норматив. Прошу власти принять немедленные меры в отношении пострадавших, чтобы трагедии прошлого не повторялись», - написал он в своей странице на Facebook.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что один человек погиб и 33 получили ранения в результате двух взрывов на заправочной станции сжиженной нефти в Креведии близ Бухареста в субботу. Первый взрыв произошел около 19:30 по местному времени. Движение транспорта сразу прекратили.
Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на вторую цистерну с газом и около 21:00 произошел второй взрыв. Спасатели эвакуировали более 3 тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. На месте создали антикризисный штаб, для пострадавших открыли горячую линию.