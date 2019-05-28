У Румунії залишили в силі тюремний вирок лідеру правлячої партії

Вирок йому винесли за зловживання службовим становищем. Політика звинуватили в тому, що дві представниці з його партії протягом семи років отримували зарплату з держбюджету. Це відбувалося в той час, коли Лівіу Драгня працював в повітовій раді Телеорман.

Вирок йому був винесений в 2018 році, проте його захист подавав апеляцію. Це була остання можлива апеляція на вирок політику, проте вона була програна.

Нагадаємо, паралельно з виборами до Європарламенту, в Румунії відбувався скликаний президентом Клаусом Йоханнісом референдум з питань правосуддя.