В Румынии оставили в силе тюремный приговор лидеру руководящей партии

Приговор ему вынесли за злоупотребление служебным положением. Политика обвинили в том, что две представительницы из его партии в течение семи лет получали зарплату из госбюджета. Это происходило в то время, когда Ливиу Драгня работал в уездном совете Телеорман.

Приговор ему был вынесен в 2018 году, однако его защита подавала апелляцию. Это была последняя возможная апелляция на приговор политику, однако она была проиграна.

Напомним, параллельно с выборами в Европарламент, в Румынии происходил созван президентом Клаусом Йоханниса референдум по вопросам правосудия.