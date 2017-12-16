У Румунії попрощалися з королем Міхаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Колишнього короля Румунії Міхая І проводили в останню путь, передає УНН з посиланням на Radio Romania International.
Король Румунії Міхай остаточно повернувся у рідну країну в середу. Останній шлях короля зі Швейцарії, де він облаштувався і помер у віці 96 років, в Румунію, поклав кінець довгому вигнанню. До суботи, 16 грудня, дати похорон в місті Куртя де Арджеш, в королівському некрополі на півдні Румунії, труну з тілом Міхая І доставили в Тронний зал Королівського палацу в Бухаресті, де румуни змогли віддати йому данину пам'яті.
Вражаюча кількість румунів, які прийшли віддати данину пам'яті королю, змусила королівську сім'ю значно змінити спочатку повідомлену програму, з тим, щоб всі люди, які стояли в черзі кілька годин, змогли попрощатися з королем. Біля паркану Королівського палацу залишили квіти, вінки та запалені свічки, а також послання, що висловлюють повагу до короля Міхая І.
У середу, до того, як він був перевезений у Бухарест, труну з тілом короля востаннє доставили в Замок Пелеш, в місті курорті Синая, де він народився і провів дитинство. Там попрощалися з ним представники влади Румунії і Республіки Молдова, представники державних установ та дипломати.
Протягом трьох днів, з четверга до суботи, в Румунії був оголошений національний траур. Прапори були приспущені, а національні телебачення і радіомовлення, а також культурні установи передавали відповідні цим дням програми.
Нагадаємо, колишній король Румунії Міхай помер в Швейцарії у віці 96 років.