В Румынии простились с королем Михаем

Король Румынии Михай окончательно вернулся в родную страну в среду. Последний путь короля из Швейцарии, где он обосновался и скончался в возрасте 96 лет, в Румынию, положил конец долгому изгнанию. До субботы 16 декабря, даты похоронов в городе Куртя де Арджеш, в королевском некрополе на юге Румынии, гроб с телом Михая І был доставлен в Тронный зал Королевского дворца в Бухаресте, где румыны смогли отдать ему дань памяти.

Впечатляющее число румын, пришедших отдать дать памяти королю, вынудило королевскую семью значительно изменить первоначально сообщенную программу, с тем, чтобы все люди, которые стояли в очереди несколько часов, смогли попрощаться с королем. У забора Королевского дворца были оставлены цветы, венки и зажженные свечи, а также послания, выражающие уважение к королю Михаю І.

В среду, до того, как он был перевезен в Бухарест, гроб с телом короля был в последний раз доставлен в Замок Пелеш, в городе курорте Синая, где он родился и провел детство. Там попрощались с ним представители властей Румынии и Республики Молдова, представители государственных учреждений и дипломаты.

На протяжении трех дней, с четверга до субботы, в Румынии был объявлен национальный траур. Флаги были приспущены, а национальные телевидение и радиовещание, а также культурные учреждения передавали соответствующие этим дням программы.

Напомним, бывший король Румынии Михай умер в Швейцарии в возрасте 96 лет.