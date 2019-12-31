У Румунії під час операції випадково підпалили пацієнтку електроскальпелем
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Бухаресті хірург однієї з клінік випадково підпалив пацієнтку на операційному столі, внаслідок чого вона померла. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Під час операції з видалення ракової пухлини 66-річній жінці хірург скористався електроскальпелем, просоченим дезинфікуючим спиртовмісним розчином.
Пацієнтка отримала опіки 40% тіла і померла через тиждень.
За словами сім'ї загиблої, довгий час медики приховували смерть пацієнтки, а потім заявили, що це був просто нещасний випадок.
"Ми дізналися про подію в ЗМІ. Ми нікого не звинувачуємо, просто хочемо зрозуміти, що сталося", - розповів один з родичів жертви.
Нагадаємо, експрезидент США Джиммі Картер з'явився на публіці після операції на мозку.