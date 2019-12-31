В Румынии во время операции случайно подожгли пациентку электроскальпелем
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Бухаресте хирург одной из клиник случайно поджег пациентку на операционном столе, в результате чего она умерла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Во время операции по удалению раковой опухоли 66-летней женщине хирург воспользовался электроскальпелем, пропитанным дезинфицирующим спиртосодержащим раствором.
Пациентка получила ожоги 40% тела и скончалась через неделю.
По словам семьи погибшей, долгое время медики скрывали смерть пациентки, а потом заявили, что это был просто несчастный случай.
"Мы узнали о происшествии в СМИ. Мы никого не обвиняем, просто хотим понять, что произошло", - рассказал один из родственников жертвы.
Напомним, экс-президент США Джимми Картер появился на публике после операции на мозге.