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У Румунії на кордоні з Україною зафіксували нові спалахи АЧС

У Румунії на кордоні з Україною зафіксували нові спалахи АЧС

Київ • УНН

 • 8935 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Офіційні ветеринарні служби Румунії повідомили про новий спалах африканської чуми свиней (АЧС) серед домашніх свиней в приватному господарстві. Випадок був зафіксований минулого тижня, 14 березня, передає УНН.

"Господарство розташоване в Берку Ну, місті в районі Сату-Маре, біля кордону з Україною і поблизу кордону з Угорщиною. В цьому ж регіоні, влітку 2017 року виявили два спалахи АЧС, а в січні 2018 року зафіксовано загибель 38 тварин", - зазначається в повідомленні.

Постраждала ферма розташована всього за 4 км від місця останнього спалаху АЧС в країні в січні цього року, за 4 км від кордону з Україною і за 4 км від кордону з Угорщиною. Остання про наявність АЧС на своїй території поки не повідомила.

Нагадаємо, що раніше в цілях боротьби з АЧС, Польща заявила про намір побудувати паркан на кордоні з Україною.

У нашій країні, тим часом, за перші 2 місяці поточного року вже було зафіксовано понад 30 нових випадків АЧС.

У Держпродспоживслужбі відзначають, що випадки хвороби все частіше зустрічатися в дикій фауні, проте загроза зараження домашніх тварин від цього не зменшується.

В цілому, за підсумками минулого року, через АЧС, українські фермери зазнали мільйонних збитків, а компенсації своїх втрат вони отримали тільки в розмірі близько 40%.

За словами політика Сергія Тригубенка, українські контролюючі органи і влада в цілому неефективно протистоять АЧС, навіть незважаючи на постійно зростаюче фінансування профільної Держпродспоживслужби.

Він також зазначає, що АЧС в Україні буде "правити" до тих пір, поки держава не почне реалізовувати комплексну програму щодо недопущення хвороби.

"Точкові і несистемні кроки в цьому випадку не допоможуть", - упевнений Тригубенко.

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