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Актуальное
В Румынии на границе с Украиной зафиксировали новые вспышки АЧС

В Румынии на границе с Украиной зафиксировали новые вспышки АЧС

Киев  •  УНН

 • 8933 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Официальные ветеринарные службы Румынии сообщили о новой вспышке африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней в частном хозяйстве. Случай был зафиксирован на прошлой неделе, 14 марта, передает УНН.

"Хозяйство расположено в Бёрку Ну, городе в районе Сату-Маре, у границы с Украиной и вблизи границы с Венгрией. В этом же регионе, летом 2017 года обнаружили две вспышки АЧС, а в январе 2018 года зафиксировали падеж 38 животных", - отмечается в сообщении.

Пострадавшая ферма расположена всего в 4 км от места последней вспышки АЧС в стране в январе этого года, в 4 км от границы с Украиной и в 4 км от границы с Венгрией. Последняя пока о наличии АЧС на своей территории пока не сообщила.

Напомним, что ранее в целях борьбы с АЧС, Польша заявила о намерении построить забор на границе с Украиной.

В нашей стране, тем временем, за первые 2 месяца текущего года уже было зафиксировано более 30 новых случаев АЧС.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что случаи болезни все чаще встречаться в дикой фауне, однако угроза заражения домашних животных от этого не уменьшается.

В целом, по итогам прошлого года, в следствии АЧС, украинские фермеры понесли миллионные убытки, а компенсации своих потерь они получили только в размере около 40%.

По словам политика Сергея Тригубенко, украинские контролирующие органы и власть в целом неэффективно противостоят АЧС, даже несмотря на все время растущее финансирование профильной Госпродпотребслужбы.

Он также отмечает, что АЧС в Украине будет "править" до тех пор, пока государство не начнет реализовывать комплексную программу по недопущению болезни.

"Точечные и несистемные шаги в этом случае не помогут", - уверен Тригубенко.

Украинские Национальные Новости

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