У Румунії автомобіль впав із мосту в річку, є загиблі

КИЇВ. 2 червня. УНН. У місті Новач повіту Горж у Румунії в результаті падіння автомобіля з мосту у річку троє людей загинуло, ще одного було доставлено у лікарню у важкому стані. Про це повідомив місцевий телеканал Observator.tv, передає УНН.