У Румунії автомобіль впав із мосту в річку, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У місті Новач повіту Горж у Румунії в результаті падіння автомобіля з мосту у річку троє людей загинуло, ще одного було доставлено у лікарню у важкому стані. Про це повідомив місцевий телеканал Observator.tv, передає УНН.
"Автомобіль з'їхав із проїжджої частини та впав у річку Гілорт висотою близько п'яти футів з чотирма людьми всередині, загинуло три людини, одна була госпіталізована до медичного закладу для надання спеціалізованої допомоги", - йдеться в повідомленні.
На місці з'ясовують обставини, через які сталася аварія.
Нагадаємо, у Росії автобус в Аксайському районі Ростовської області врізався у вантажівку, а потім зіткнувся ще з двома автомобілями. У результаті постраждало 15 людей, з них 11 осіб було госпіталізовано.