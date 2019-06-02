В Румынии автомобиль упал с моста в реку, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В городе Новач уезда Горж в Румынии в результате падения автомобиля с моста в реку три человека погибли, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил местный телеканал Observator.tv, передает УНН.
"Автомобиль съехал с проезжей части и упал в реку Гилорт высотой около пяти футов с четырьмя людьми внутри, погибли три человека, один был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания специализированной помощи", - говорится в сообщении.
На месте выясняют обстоятельства, из-за которых произошла авария.
Напомним, в России автобус в Аксайском районе Ростовской области врезался в грузовик, а затем столкнулся еще с двумя автомобилями. В результате пострадали 15 человек, из них 11 человек были госпитализированы.