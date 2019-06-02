В Румынии автомобиль упал с моста в реку, есть погибшие

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 19639 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 39609 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 58464 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115755 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109730 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136606 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144283 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130031 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130097 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Румынии автомобиль упал с моста в реку, есть погибшие

В Румынии автомобиль упал с моста в реку, есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. В городе Новач уезда Горж в Румынии в результате падения автомобиля с моста в реку три человека погибли, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил местный телеканал Observator.tv, передает УНН.

"Автомобиль съехал с проезжей части и упал в реку Гилорт высотой около пяти футов с четырьмя людьми внутри, погибли три человека, один был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания специализированной помощи", - говорится в сообщении.

На месте выясняют обстоятельства, из-за которых произошла авария.

Напомним, в России автобус в Аксайском районе Ростовской области врезался в грузовик, а затем столкнулся еще с двумя автомобилями. В результате пострадали 15 человек, из них 11 человек были госпитализированы.

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