В Румынии автомобиль упал с моста в реку, есть погибшие

"Автомобиль съехал с проезжей части и упал в реку Гилорт высотой около пяти футов с четырьмя людьми внутри, погибли три человека, один был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания специализированной помощи", - говорится в сообщении.

На месте выясняют обстоятельства, из-за которых произошла авария.

Напомним, в России автобус в Аксайском районе Ростовской области врезался в грузовик, а затем столкнулся еще с двумя автомобилями. В результате пострадали 15 человек, из них 11 человек были госпитализированы.