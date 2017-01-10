У руках злодія з Рівного вибухнула бойова граната
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 10 січня. УНН. У 26-річного чоловіка, який вчора загинув від вибуху в магазині Рівного, детонувала бойова граната РГД-5. Про це на прес-конференції заявив заступник начальника управління Національної поліції в Рівненській області Сергій Волков, передає кореспондент УНН.
За його словами, чоловік узяв з собою гранату на випадок невдалого пограбування.
“Загиблий мав намір пограбувати магазин, де тривав ремонт. З собою в нього було знаряддя для злому замків”, — додав С. Волков.
Як повідомляв УНН, вчора у магазині на вулиці Степана Бандери у Рівному стався вибух. У приміщення знайшли тіло 26-річного чоловіка. Молодик уже кілька разів притягувався до відповідальності за крадіжки.