В руках вора из Ровно взорвалась боевая граната
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 10 января. УНН. У 26-летнего мужчины, который вчера погиб от взрыва в магазине Ровно, сдетонировала боевая граната РГД-5. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника управления Национальной полиции в Ривненской области Сергей Волков, передает корреспондент УНН.
По его словам, мужчина взял с собой гранату на случай неудачного ограбления.
"Погибший намеревался ограбить магазин, где шел ремонт. С собой у него было оружие для взлома замков", - добавил С.Волков.
Как сообщал УНН, вчера в магазине на улице Степана Бандеры в Ровно произошел взрыв. В помещение нашли тело 26-летнего мужчины. Молодой человек уже несколько раз привлекался к ответственности за кражи.