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12 марта, 19:49 • 103682 просмотра

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12 марта, 15:33 • 133080 просмотра

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12 марта, 14:19 • 117960 просмотра

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12 марта, 12:58 • 114988 просмотра

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12 марта, 08:46 • 114814 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140500 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144719 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В руках вора из Ровно взорвалась боевая граната

В руках вора из Ровно взорвалась боевая граната

Киев • УНН

 • 9233 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 10 января. УНН. У 26-летнего мужчины, который вчера погиб от взрыва в магазине Ровно, сдетонировала боевая граната РГД-5. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника управления Национальной полиции в Ривненской области Сергей Волков, передает корреспондент УНН.

По его словам, мужчина взял с собой гранату на случай неудачного ограбления.

"Погибший намеревался ограбить магазин, где шел ремонт. С собой у него было оружие для взлома замков", - добавил С.Волков.

Как сообщал УНН, вчера в магазине на улице Степана Бандеры в Ровно произошел взрыв. В помещение нашли тело 26-летнего мужчины. Молодой человек уже несколько раз привлекался к ответственности за кражи.

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