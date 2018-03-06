У розвиток 4G зв'язку інвестори вкладуть 20 млрд гривень - Порошенко

“У розвиток зв’язку четвертого покоління буде вкладено не менше 20 млрд гривень”, — сказав Порошенко.

За словами президента, на попередньому конкурсі було залучено 9 млрд грн на частоти третього покоління. Крім того, українська армія отримала 2 млрд грн на конверсію частот. А також, 26 млрд грн інвестори внесли в економіку України, щоб надати українцям якісний зв’язок.

“Сьогодні ми присутні на історичній події, яку, як сказав мені голова центру, можна порівняти лише з Угодою про асоціацію і безвізовим режимом. Адже це не тільки залучення до бюджету додаткових грошей: більше 2 млрд під час попередніх торгів. Цього разу ми очікували, що буде не менше 4 млрд грн, але я не виключає, що цього разу ми подолаємо планку в 5 млрд. Всі ці кошти підуть до Державного бюджету України і це справжня ціна українських частот. Третій конкурс прозорий і ефективний, він забезпечує довіру інвесторів. Ніяких інших обмежень, окрім перерахування коштів до бюджету немає”, — підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, у рамках медичної реформи у кожному селі буде інтернет-зв’язок 4G, для того, щоб молодь мала доступ до інтерактивних занять найкращих викладачів світу.