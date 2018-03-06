В развитие 4G связи инвесторы вложат 20 млрд гривен - Порошенко

“В развитие связи четвертого поколения будет вложено не менее 20 млрд гривен”, — сказал Порошенко.

По словам президента, на предыдущем конкурсе было привлечено 9 млрд грн на частоты третьего поколения. Кроме того, украинская армия получила 2 млрд грн на конверсию частот. А также, 26 млрд грн инвесторы внесли в экономику Украины, чтобы предоставить украинцам качественную связь.

“Сегодня мы присутствуем на историческом событии, которое, как сказал мне председатель центра, можно сравнить только с Соглашением об ассоциации и безвизовым режимом. Ведь это не только привлечение в бюджет дополнительных средств: более 2 млрд во время предыдущих торгов. На этот раз мы ожидали, что будет не менее 4 млрд грн, но я не исключаю, что в этот раз мы преодолеем планку в 5 млрд. Все эти средства пойдут в Государственный бюджет Украины и это настоящая цена украинских частот. Третий конкурс прозрачный и эффективный, он обеспечивает доверие инвесторов. Никаких других ограничений, кроме перечисления средств в бюджет нет”, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в рамках медицинской реформы в каждом селе будет интернет-связь 4G, для того, чтобы молодежь имела доступ к интерактивным занятиям у лучших преподавателей мира.