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18:32 • 58377 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69829 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72751 просмотра

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10 марта, 15:15 • 105773 просмотра

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В развитие 4G связи инвесторы вложат 20 млрд гривен - Порошенко

В развитие 4G связи инвесторы вложат 20 млрд гривен - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 12822 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В развитие связи четвертого поколения будет вложено не менее 20 млрд гривен. Об этом заявил во время тендера по продаже 4G-лицензий президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

“В развитие связи четвертого поколения будет вложено не менее 20 млрд гривен”, — сказал Порошенко.

По словам президента, на предыдущем конкурсе было привлечено 9 млрд грн на частоты третьего поколения. Кроме того, украинская армия получила 2 млрд грн на конверсию частот. А также, 26 млрд грн инвесторы внесли в экономику Украины, чтобы предоставить украинцам качественную связь.

“Сегодня мы присутствуем на историческом событии, которое, как сказал мне председатель центра, можно сравнить только с Соглашением об ассоциации и безвизовым режимом. Ведь это не только привлечение в бюджет дополнительных средств: более 2 млрд во время предыдущих торгов. На этот раз мы ожидали, что будет не менее 4 млрд грн, но я не исключаю, что в этот раз мы преодолеем планку в 5 млрд. Все эти средства пойдут в Государственный бюджет Украины и это настоящая цена украинских частот. Третий конкурс прозрачный и эффективный, он обеспечивает доверие инвесторов. Никаких других ограничений, кроме перечисления средств в бюджет нет”, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в рамках медицинской реформы в каждом селе будет интернет-связь 4G, для того, чтобы молодежь имела доступ к интерактивным занятиям у лучших преподавателей мира.

 

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