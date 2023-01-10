У розслідуванні злочинів росії в Україні задіяна 21 держава - Євроюст
Київ • УНН
КИЇВ.10 січня. УНН. Двадцять одна країна задіяна у розслідуванні воєнних злочинів росії в Україні. Про це заявив президент Євроюсту Ладислав Хамран в інтерв’ю виданню LRT, передає УНН.
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“Переважна більшість розслідувань здійснюється у країнах ЄС. З 21 країни, де проводяться опитування, — 14 є членами ЄС. Ще чотири країни, враховуючи Україну, перебувають у Європі, але не є членами ЄС. Інші три країни не входять до ЄС – США, Канада та Велика Британія”, - заявив Хамран.
Деталі
Він пояснив, що збирання доказів злочинів та їх аналіз може тривати до декількох років.
Наразі кожна з країні-учасниць проводить власні розслідування, після чого має надати звіт та зафіксовані заяви потерпілих та свідків.
“У нас є ідея централізувати всі зібрані докази, проаналізувати їх і порадити країнам, наприклад, прийти до висновку, що в певних регіонах були скоєні військові злочини і що цьому є докази”, — додав президент Євроюсту.
Доповнення
У Великій Британії заявили, що міністри юстиції з усього світу зберуться в Лондоні, щоб розширити підтримку, яку пропонує Міжнародний кримінальний суд у його розслідуваннях військових злочинів в Україні.