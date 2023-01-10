В расследовании преступлений россии в Украине задействовано 21 государство - Евроюст

Цитата

“Большинство расследований осуществляется в странах ЕС. Из 21 страны, где проводятся опросы, — 14 являются членами ЕС. Еще четыре страны, учитывая Украину, находятся в Европе, но не являются членами ЕС. Другие три страны не входят в ЕС – США, Канада и Великобритания”, - заявил Хамран.

Детали

Он объяснил, что сбор доказательств преступлений и их анализ может длиться до нескольких лет.

В настоящее время каждая страна-участница проводит собственные расследования, после чего должна предоставить отчет и зафиксированные заявления потерпевших и свидетелей.

“У нас есть идея централизовать все собранные доказательства, проанализировать их и посоветовать странам, например, прийти к выводу, что в определенных регионах были совершены военные преступления и что этому есть доказательства”, — добавил президент Евроюста.

Дополнение

В Великобритании заявили, что министры юстиции со всего мира соберутся в Лондоне, чтобы расширить поддержку, предлагаемую Международным уголовным судом в его расследованиях военных преступлений в Украине.