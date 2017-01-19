У розшуку Інтерполу перебуває близько 30 високопосадовців режиму В.Януковича

“Той відсоток високопосадовців „режиму Януковича“ із цих 1763 осіб (українців, які наразі перебувають у розшуку Інтерполу — ред.) насправді незначний, це десь біля трьох десятків осіб, які зараз знаходяться на розгляді комісії”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, більше 1,7 тис. українців наразі перебувають у розшуку Інтерполу.