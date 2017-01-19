У розшуку Інтерполу перебуває близько 30 високопосадовців режиму В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У розшуку Інтерполу наразі перебуває близько 30 високопосадовців режиму екс-президента України Віктора Януковича. Про це під час прямої лінії заявив керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає УНН.
“Той відсоток високопосадовців „режиму Януковича“ із цих 1763 осіб (українців, які наразі перебувають у розшуку Інтерполу — ред.) насправді незначний, це десь біля трьох десятків осіб, які зараз знаходяться на розгляді комісії”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, більше 1,7 тис. українців наразі перебувають у розшуку Інтерполу.