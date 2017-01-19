В розыске Интерпола находятся около 30 высокопоставленных чиновников режима В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В розыске Интерпола находятся около 30 высокопоставленных чиновников режима экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом во время прямой линии заявил руководитель рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя, передает УНН.
"Тот процент высокопоставленных чиновников "режима Януковича" из этих 1763 человек (украинцев, которые сейчас находятся в розыске Интерпола - ред.) на самом деле незначительный, это где-то около трех десятков человек, которые сейчас находятся на рассмотрении комиссии", - отметил он.
Как сообщал УНН, более 1,7 тыс. украинцев находятся в розыске Интерпола.