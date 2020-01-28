У Ростовській області зарубали місцевого депутата та його дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Депутат Законодавчих зборів Ростовської області, директор ВНДІ зернових культур ім. Калініченко Андрій Алабушев і його дружина знайдені мертвими в своєму будинку. Про це повідомили в Законодавчих зборах Ростовської області, передає УНН.
“Трагічно загинули Андрій Васильович Алабушев, депутат законодавчих зборів шостого скликання, член фракції “Єдина Росія”, директор федеральної державної бюджетної установи “Аграрний науковий центр „Донський“, і його дружина Ольга Іванівна Алабушева”, — йдеться в повідомленні.
За попередньою версією, їх убили в ході пограбування, повідомило російському агентству ТАСС у вівторок джерело в правоохоронних органах регіону.
Як заявив ТАСС голова комітету з питань аграрної політики, природокористування, земельних відносин та справах козацтва Законодавчих зборів по Ростовській області В’ячеслав Василенко, він не пов’язує вбивство колеги з його депутатською діяльністю. “Це моя особиста думка. Я глибоко переконаний, це ніяк не пов’язано з його законодавчою діяльністю”.
У повідомленні СК РФ у Ростовській області вказано, що: “Сьогодні в приватному домоволодінні, розташованому по провулку Західному в місті Зерноград, виявлені тіла депутата законодавчих зборів Ростовської області і його дружини з ознаками насильницької смерті. За попередніми даними, на тілах убитих знайдено рубані рани. За даним фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Ростовській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 105 КК РФ (вбивство)”.
Як писав УНН раніше, у Кемеровській області в перестрілці вбито двох людей, в тому числі колишнього мера одного з міст регіону.