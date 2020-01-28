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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ростовской области зарубили местного депутата и его жену

Киев • УНН

 • 22478 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор ВНИИ зерновых культур им. Калиниченко Андрей Алабушев и его жена найдены мертвыми в своем доме. Об этом сообщили в Законодательном собрании Ростовской области, передает УНН.

В Ростовской области зарубили местного депутата и его жену

“Трагически погибли Андрей Васильевич Алабушев, депутат Законодательного Собрания шестого созыва, член фракции “Единая Россия”, директор Федерального государственного бюджетного учреждения “Аграрный научный центр „Донской“ и его супруга Ольга Ивановна Алабушева”, — говорится в сообщении.

По предварительной версии, их убили в ходе ограбления, сообщил российскому агентству ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.

Как заявил ТАСС председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Заксобрания по Ростовской области Вячеслав Василенко, он не связывает убийство коллеги с его депутатской деятельностью. “Это мое личное мнение. Я глубоко убежден, это никак не связано с его законодательной деятельностью”.

В сообщении СК РФ по Ростовской области указано, что: “Сегодня в частном домовладении, расположенном по переулку Западному в городе Зернограде, обнаружены тела депутата законодательного собрания Ростовской области и его супруги с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, на телах убитых обнаружены рубленые раны. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)”.

Как писал УНН ранее, в Кемеровской области в перестрелке убиты два человека, в том числе бывший мэр одного из городов региона.

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