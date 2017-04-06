У Ростові чоловік постраждав внаслідок вибуху біля школи

“Чоловік підібрав на дорозі підозрілий предмет, який здетонував, йому відірвало пальці руки, також він отримав поранення живота. Чоловік госпіталізований”, — повідомили виданню у правоохоронних органах.

З посиланням на інше джерело зазначається, що вибух прогримів поряд з однією з шкіл міста.

“За попередніми даними, пристрій здетонував під час прибирання території двірником, чоловік отримав поранення”, — пояснив він, додавши, що поліцейські оточили район НП.

Заняття в школі призупинено, дітей не впускають до будівлі. На місце вибуху виїхали слідчі і криміналісти.

Як повідомляв УНН, внаслідок вибуху в ресторані столиці Сомалі загинуло сім осіб.