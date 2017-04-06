У Ростові чоловік постраждав внаслідок вибуху біля школи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Чоловік постраждав внаслідок вибуху біля школи в Ростові-на-Дону, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“Чоловік підібрав на дорозі підозрілий предмет, який здетонував, йому відірвало пальці руки, також він отримав поранення живота. Чоловік госпіталізований”, — повідомили виданню у правоохоронних органах.
З посиланням на інше джерело зазначається, що вибух прогримів поряд з однією з шкіл міста.
“За попередніми даними, пристрій здетонував під час прибирання території двірником, чоловік отримав поранення”, — пояснив він, додавши, що поліцейські оточили район НП.
Заняття в школі призупинено, дітей не впускають до будівлі. На місце вибуху виїхали слідчі і криміналісти.
Як повідомляв УНН, внаслідок вибуху в ресторані столиці Сомалі загинуло сім осіб.