В Ростове мужчина пострадал в результате взрыва возле школы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Мужчина пострадал в результате взрыва возле школы в Ростове-на-Дону, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
“Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован”, - сообщили изданию в правоохранительных органах.
Со ссылкой на другой источник отмечается, что взрыв прогремел рядом с одной из школ города.
“По предварительным данным, устройство сдетонировал во время уборки территории дворником, человек получил ранения”, — пояснил он, добавив, что полицейские оцепили район ЧП.
Занятия в школе приостановлены, детей не пускают в здание. На место взрыва выехали следователи и криминалисты.
Как сообщал УНН, в результате взрыва в ресторане столицы Сомали погибли семь человек.