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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112335 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170718 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125617 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122448 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115555 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В Ростове мужчина пострадал в результате взрыва возле школы

В Ростове мужчина пострадал в результате взрыва возле школы

Киев  •  УНН

 • 13598 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Мужчина пострадал в результате взрыва возле школы в Ростове-на-Дону, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

“Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован”, - сообщили изданию в правоохранительных органах.

Со ссылкой на другой источник отмечается, что взрыв прогремел рядом с одной из школ города.

“По предварительным данным, устройство сдетонировал во время уборки территории дворником, человек получил ранения”, — пояснил он, добавив, что полицейские оцепили район ЧП.

Занятия в школе приостановлены, детей не пускают в здание. На место взрыва выехали следователи и криминалисты.

Как сообщал УНН, в результате взрыва в ресторане столицы Сомали погибли семь человек.

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