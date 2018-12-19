У російському СІЗО порушують права затриманого кримського татарина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У СІЗО Ростова-на-Дону порушують права утримуваного кримського татарина Кязима Аметова, який фігурує у “справі Веджіє Кашка”. Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Отримала інформацію щодо порушення прав утримуваного в СІЗО Ростова-на-Дону кримського татарина Кязима Аметова. Його нещодавно перевели у спецблок СІЗО із незадовільними умовами: надмірною вологістю та із недотриманням температурного режиму. Окрім того, йому не надають нормального харчування. При цьому, Кязим Аметов має хворі нирки і серце, а також страждає на підвищений артеріальний тиск. Перебування у таких умовах може призвести до погіршення стану його здоров’я”, — йдеться у повідомленні.
Також Людмила Денісова зазначила, що звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів для відновлення порушених прав українця.
Як повідомляв УНН, раніше підконтрольний РФ Київський суд окупованого Сімферополя 4 грудня на три місяці продовжив арешт фігурантів “справи Веджіє Кашка” Асану Чапуху, Казімії Аметова, Бекіра Дегерменджі і Руслану Трубачу.