В российском СИЗО нарушают права задержанного крымского татарина

“Получила информацию о нарушении прав удерживаемого в СИЗО Ростова-на-Дону крымского татарина Кязым Аметова. Его недавно перевели в спецблок СИЗО с неудовлетворительными условиями: чрезмерной влажностью и с несоблюдением температурного режима. Кроме того, ему не предоставляют нормального питания. При этом, Кязым Аметов имеет больные почки и сердце, а также страдает повышенным артериальным давлением. Пребывание в таких условиях может привести к ухудшению состояния его здоровья”, - говорится в сообщении.

Также Людмила Денисова отметила, что обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры для восстановления нарушенных прав украинском.

Как сообщал УНН, ранее подконтрольный РФ Киевский суд оккупированного Симферополя 4 декабря на три месяца продлил арест фигурантов “дела Веджие Кашка” Асаны Чапуху, Казимии Аметова, Бекира Дегерменджи и Руслану трубача.