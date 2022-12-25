У російському мурманську сталася пожежа на базі постачання

Деталі

В МНС рф заявляють, що інформація про пожежу надійшла до служби о 21:21 за місцевим часом. З місця інциденту евакуйовали п'ять газових балонів.

За попередньою оцінкою, площа пожежі становила 500 квадратних метрів.

Нагадаємо

Сталася пожежа на крейсері "Адмірал Кузнєцов", що стоїть на ремонтному заводі "Зірочка" у російському мурманську.