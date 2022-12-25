У російському мурманську сталася пожежа на базі постачання
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У російському мурманську сталася пожежа на базі постачання "Фактор". Основним напрямом діяльності підприємства є постачання спецодягу та засобів індивідуального захисту. Про це повідомляє МНС рф, передає УНН.
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В МНС рф заявляють, що інформація про пожежу надійшла до служби о 21:21 за місцевим часом. З місця інциденту евакуйовали п'ять газових балонів.
За попередньою оцінкою, площа пожежі становила 500 квадратних метрів.
Нагадаємо
Сталася пожежа на крейсері "Адмірал Кузнєцов", що стоїть на ремонтному заводі "Зірочка" у російському мурманську.