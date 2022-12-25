В российском мурманске произошел пожар на базе снабжения

Детали

В МЧС рф заявляют, что информация о пожаре поступила в службу в 21:21 по местному времени. С места инцидента были эвакуированы пять газовых баллонов.

По предварительной оценке, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Напомним

Произошел пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на ремонтном заводе "Звездочка" в российском мурманске.