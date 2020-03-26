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У російському Магнітогорську стався вибух у житловому будинку, є загиблі

Київ • УНН

 • 13043 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У п'ятиповерховому житловому будинку в Магнітогорську стався вибух, повідомили виданню 74.ru в управлінні МВС РФ по Челябінській області. За попередніми даними, вибухнув газ, пише УНН з посиланням також на Telegram Baza.

У МНС повідомили про загибель двох осіб. З будинку евакуйовано 31 людину.

Вибух стався в квартирі на другому поверсі, повідомили джерела федерального агентства ТАСС. Після вибуху на другому і третьому поверхах почалася пожежа. Пізніше в МНС повідомили, що вогонь загасили.

За попередніми даними, несучі конструкції будинку під час вибуху і пожежі не постраждали.

Місцевому виданню в МНС РФ причини вибуху назвати відмовилися, заявивши: “Подробиці події уточнюються. В даний час на місце пожежі виїхали співробітники відділення дізнання і випробувальна пожежна лабораторія”.

У пресслужбі губернатора регіону заявили, що: “На поточний момент відомо, що в результаті події в Магнітогорську загинули жінка і підліток 2006 року народження. Дитина 2018 року народження в украй важкому стані перебуває в дитячій міській лікарні. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога. У будинку продовжують працювати аварійно-рятувальні служби”.

Відео з місця вибуху у Магнітогорську:

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