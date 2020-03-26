В российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86644 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100628 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102787 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102020 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110172 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99321 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104575 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106465 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131419 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130413 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие

В российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 13040 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В пятиэтажном жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв, сообщили изданию 74.ru в управлении МВД РФ по Челябинской области. По предварительным данным, взорвался газ, пишет УНН со ссылкой также на Telegram Baza.

В МЧС сообщили о гибели двух человек. Из дома эвакуирован 31 человек.

Взрыв произошел в квартире на втором этаже, сообщили источники федерального агентства ТАСС. После взрыва на втором и третьем этажах начался пожар. Позже в МЧС сообщили, что огонь потушили.

По предварительным данным, несущие конструкции дома при взрыве и пожаре не пострадали.

Местному изданию в МЧС РФ причины взрыва назвать отказались, заявив: “Подробности происшествия уточняются. В настоящее время на место пожара выехали сотрудники отделения дознания и испытательная пожарная лаборатория”.

В пресс-службе губернатора региона заявили, что: “На текущий момент известно, что в результате происшествия в Магнитогорске погибли женщина и подросток 2006 года рождения. Ребёнок 2018 года рождения в крайне тяжелом состоянии находится в детской городской больнице. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В доме продолжают работать аварийно-спасательные службы”.

Видео с места взрыва в Магнитогорске:

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