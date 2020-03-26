В российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В пятиэтажном жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв, сообщили изданию 74.ru в управлении МВД РФ по Челябинской области. По предварительным данным, взорвался газ, пишет УНН со ссылкой также на Telegram Baza.
В МЧС сообщили о гибели двух человек. Из дома эвакуирован 31 человек.
Взрыв произошел в квартире на втором этаже, сообщили источники федерального агентства ТАСС. После взрыва на втором и третьем этажах начался пожар. Позже в МЧС сообщили, что огонь потушили.
По предварительным данным, несущие конструкции дома при взрыве и пожаре не пострадали.
Местному изданию в МЧС РФ причины взрыва назвать отказались, заявив: “Подробности происшествия уточняются. В настоящее время на место пожара выехали сотрудники отделения дознания и испытательная пожарная лаборатория”.
В пресс-службе губернатора региона заявили, что: “На текущий момент известно, что в результате происшествия в Магнитогорске погибли женщина и подросток 2006 года рождения. Ребёнок 2018 года рождения в крайне тяжелом состоянии находится в детской городской больнице. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В доме продолжают работать аварийно-спасательные службы”.
Видео с места взрыва в Магнитогорске: