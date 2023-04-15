У російському керівництві хотіли саботувати війну - DW
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В одному зі "злитих" документів Пентагону йшлося про те, що в російському керівництві з боку певних осіб були наміри саботувати війну. Про це пише Deutsche Welle, передає УНН.
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Секретар ради національної безпеки рф микола патрушев та начальник генерального штабу армії росії валерій герасимов могли брати участь в акції з саботажу військових дій з метою якнайшвидшого закінчення війни між росією та Україною.
Як зазначає DW, про це сказано в одній із доповідей, які входили в ймовірний витік секретних документів Пентагону.
Згідно з відомостями, отриманими з українського джерела, яке посилається у свою чергу на джерело, близьке до кремля, герасимов і патрушев планували саботувати війну проти України та завершити її. Для цього вони мали намір перекинути війська на південь.
Зазначається, що як день "Ікс" вони намітили 5 березня, коли в путіна мав розпочатися курс хіміотерапії, і він уже не зміг би вплинути на те, що відбувається. Таким чином, якщо вірити джерелу, путін хворий на онкологічне захворювання.
Згодом, як зазначається в джерелі, герасимов відмовився від своїх планів.
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