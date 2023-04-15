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У російському керівництві хотіли саботувати війну - DW

У російському керівництві хотіли саботувати війну - DW

Київ • УНН

 • 1390599 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. В одному зі "злитих" документів Пентагону йшлося про те, що в російському керівництві з боку певних осіб були наміри саботувати війну. Про це пише Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Секретар ради національної безпеки рф микола патрушев та начальник генерального штабу армії росії валерій герасимов могли брати участь в акції з саботажу військових дій з метою якнайшвидшого закінчення війни між росією та Україною.

Як зазначає DW, про це сказано в одній із доповідей, які входили в ймовірний витік секретних документів Пентагону.

Згідно з відомостями, отриманими з українського джерела, яке посилається у свою чергу на джерело, близьке до кремля, герасимов і патрушев планували саботувати війну проти України та завершити її. Для цього вони мали намір перекинути війська на південь.

Зазначається, що як день "Ікс" вони намітили 5 березня, коли в путіна мав розпочатися курс хіміотерапії, і він уже не зміг би вплинути на те, що відбувається. Таким чином, якщо вірити джерелу, путін хворий на онкологічне захворювання.

Згодом, як зазначається в джерелі, герасимов відмовився від своїх планів. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Витік "секретних документів" США: арештованого Джека Тейшейри залишили під вартою до 19 квітня

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