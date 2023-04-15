В российском руководстве хотели саботировать войну - DW
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В одном из "слитых" документов Пентагона говорилось о том, что в российском руководстве со стороны определенных лиц были намерения саботировать войну. Об этом пишет Deutsche Welle, передает УНН.
Детали
Секретарь совета национальной безопасности рф николай патрушев и начальник генерального штаба армии россии валерий герасимов могли участвовать в акции по саботажу военных действий с целью скорейшего окончания войны между россией и Украиной.
Как отмечает DW, об этом сказано в одном из докладов, которые входили в вероятную утечку секретных документов Пентагона.
Согласно сведениям, полученным из украинского источника, который ссылается в свою очередь на источник, близкий к кремлю, герасимов и патрушев планировали саботировать войну против Украины и завершить ее. Для этого они намеревались перебросить войска на юг.
Отмечается, что в качестве дня "Икс" они наметили 5 марта, когда у путина должен был начаться курс химиотерапии, и он уже не смог бы повлиять на происходящее. Таким образом, если верить источнику, путин болен онкологическим заболеванием.
Впоследствии, как отмечается в источнике, Герасимов отказался от своих планов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Утечка "секретных документов" США: арестованного Джека Тейшейры оставили под стражей до 19 апреля