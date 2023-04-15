В российском руководстве хотели саботировать войну - DW

Детали

Секретарь совета национальной безопасности рф николай патрушев и начальник генерального штаба армии россии валерий герасимов могли участвовать в акции по саботажу военных действий с целью скорейшего окончания войны между россией и Украиной.

Как отмечает DW, об этом сказано в одном из докладов, которые входили в вероятную утечку секретных документов Пентагона.

Согласно сведениям, полученным из украинского источника, который ссылается в свою очередь на источник, близкий к кремлю, герасимов и патрушев планировали саботировать войну против Украины и завершить ее. Для этого они намеревались перебросить войска на юг.

Отмечается, что в качестве дня "Икс" они наметили 5 марта, когда у путина должен был начаться курс химиотерапии, и он уже не смог бы повлиять на происходящее. Таким образом, если верить источнику, путин болен онкологическим заболеванием.

Впоследствии, как отмечается в источнике, Герасимов отказался от своих планов.

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