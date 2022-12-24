У російському Кемерово горів будинок для літніх людей, 20 осіб загинули

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Як зазначається, пожежа спалахнула вночі.

У МНС рф заявили, що на момент прибуття перших підрозділів рятувальників спостерігалося відкрите горіння з вікон і на покрівлі будівлі.

Площа пожежі становила 180 м2. На місці події працювали 80 осіб та 28 одиниць техніки.

За попередніми даними, причиною загоряння стала несправність опалювального котла.

Нагадаємо

У ніч з 4 на 5 листопада в російському місті Кострома сталася пожежа в кафе “Полігон”, в результаті якої загинули 13 людей.