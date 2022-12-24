В российском Кемерово горел дом престарелых, 20 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В российском городе Кемерово горел дом для престарелых. Как сообщают росСМИ, в результате пожара погибли 20 человек, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, пожар вспыхнул ночью.
В МЧС рф заявили, что на момент прибытия первых подразделений спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания.
Площадь пожара составляла 180 м2. На месте чрезвычайного происшествия работали 80 человек и 28 единиц техники.
По предварительным данным , причиной возгорания стала неисправность отопительного котла.
Напомним
В ночь с 4 на 5 ноября в российском городе Кострома произошел пожар в кафе “Полигон”, в результате которой погибли 13 человек.