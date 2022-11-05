Смертельна пожежа в рф з 13 жертвами: серед підозрюваних військовий, який нещодавно повернувся з України

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«До початку займання відвідувачі кафе влаштували масову бійку, однак у правоохоронних органах вважають, що цей інцидент не має відношення до пожежі», - йдеться у повідомлення.

Повідомляється, що за попередніми даними, пожежа почалася через запуск мисливської ракетниці, внаслідок чого спалахнули декоративні елементи на стелі. Вогонь швидко поширився будівлею: за чотири хвилини, поки їхали пожежники, площа пожежі досягла 3 тисяч кв. м.

«Внаслідок пожежі загинули 13 людей. П'ять відвідувачів задихнулися, тіла решти були виявлені в завалах — у курилці, підсобному приміщенні та біля туалетів. Жалоба за загиблими пройде 7 листопада», - наголошується в повідомленні.

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Як з'ясували журналісти, власник кафе — заступник керівника фракції «єдина росія» у Костромській обласній думі Іхтіяр Мірзоєв. Він пообіцяв фінансову підтримку сім'ям загиблих. Голова комітету держдуми з інформполітики Олександр Хінштейн заявив, що Мірзоєва слід позбавити мандата і виключити з партії, якщо він винен у пожежі.

«На даний момент СК порушив кримінальні справи про заподіяння смерті через необережність та надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки. Силовики затримали двох осіб — підозрюваного в підпалі та директора фірми «Імперія», яка організовувала роботу кафе», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваного у підпалі затримали неподалік місця НС. Чоловік визнав провину та пояснив, що причиною пострілу став конфлікт у кафе.

За даними Baza, затриманий — 23-річний військовий Станіслав Іонкін, який брав участь у війні в Україні. 22 серпня Іонкін із товаришами по службі віз віз набої і потрапив під обстріл, через що отримав травму ноги і був госпіталізований.