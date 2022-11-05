Смертельный пожар в рф с 13 жертвами: среди подозреваемых военный, недавно вернувшийся из Украины

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В ночь с 4 на 5 ноября в российском городе Кострома произошел пожар в кафе «Полигон», в результате которого погибли 13 человек. Силовики задержали двух подозреваемых, один из которых — военный, недавно вернувшийся из Украины. Об этом сообщает Телеканал Дождь, передает УНН.