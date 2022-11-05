Смертельный пожар в рф с 13 жертвами: среди подозреваемых военный, недавно вернувшийся из Украины

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В ночь с 4 на 5 ноября в российском городе Кострома произошел пожар в кафе «Полигон», в результате которого погибли 13 человек. Силовики задержали двух подозреваемых, один из которых — военный, недавно вернувшийся из Украины. Об этом сообщает Телеканал Дождь, передает УНН.

Детали

«До начала возгорания посетители кафе устроили массовую драку, однако в правоохранительных органах считают, что этот инцидент не имеет отношения к пожару», - говориться в сообщение.

Сообщается, что по предварительным данным, пожар начался из-за запуска охотничьей ракетницы, в результате чего загорелись декоративные элементы на потолке. Огонь быстро распространился по зданию: за четыре минуты, пока ехали пожарные, площадь пожара достигла 3 тысячи кв. м.

«В результате пожара погибли 13 человек. Пять посетителей задохнулись, тела остальных были обнаружены в завалах — в курилке, подсобном помещении и около туалетов. Траур по погибшим пройдет 7 ноября», - отмечается в сообщении.

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Как выяснили журналисты, владелец кафе — заместитель руководителя фракции «единая россия» в Костромской областной думе Ихтияр Мирзоев. Он пообещал финансовую поддержку семьям погибших. Глава комитета госдумы по информполитике александр хинштейн заявил, что Мирзоева следует лишить мандата и исключить из партии, если он виновен в пожаре.

«На данный момент СК возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Силовики задержали двух человек — подозреваемого в поджоге и директора фирмы «Империя», которая организовывала работу кафе», - говориться в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого в поджоге задержали недалеко от места ЧП. Мужчина признал вину и пояснил, что причиной выстрела стал конфликт в кафе.

По данным Baza, задержанный — 23-летний военный Станислав Ионкин, который участвовал в войне в Украине. 22 августа Ионкин с сослуживцами вез боеприпасы и попал под обстрел, из-за чего получил травму ноги и был госпитализирован.

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