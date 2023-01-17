У російському Бєлгороді прогриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Вночі, 17 січня, у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram російського губернатора В'ячеслава Гладкова.
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"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними відомо, що руйнувань і постраждалих немає. Якщо вони будуть, обов'язково вам повідомлю", - заявив він.
Нагадаємо
У бєлгородській області росії під час ремонту танка Т-72 здетонував боєзапас — один танк знищено, два інших пошкоджено.