У російському Бєлгороді прогриміли вибухи

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"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними відомо, що руйнувань і постраждалих немає. Якщо вони будуть, обов'язково вам повідомлю", - заявив він.

Нагадаємо

У бєлгородській області росії під час ремонту танка Т-72 здетонував боєзапас — один танк знищено, два інших пошкоджено.