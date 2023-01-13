У бєлгородській області рф під час ремонту "самознищився" танк - здетонував боєзапас

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«Під час ремонту танка Т-72 у бєлгородській області здетонував боєзапас — один танк знищено, два інших постраждали», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляють, що пожежа на ремонтно-технічній базі почалася ввечері 12 січня. За попередніми причинами, НП виникла через порушення пожежної безпеки під час ремонту.

«Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, внаслідок чого його було знищено. Вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, проте їх вдалося врятувати. Пожежники приїхали на місце НП через дві години після загоряння і загасили вогонь за півгодини. Постраждалих немає», - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Російські окупанти цинічно обстріляли бєлгород.