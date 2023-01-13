В белгородской области рф во время ремонта "самоуничтожился" танк - сдетонировал боезапас
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В белгородской области россии во время ремонта танка Т-72 сдетонировал боезапас — один танк уничтожен, два других пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Baza.
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«Во время ремонта танка Т-72 в Белгородской области сдетонировал боезапас — один танк уничтожен, два других пострадали», - говориться в сообщении.
Детали
Сообщается, что пожар на ремонтно-технической базе начался вечером 12 января. По предварительным причинам, ЧП возникло из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта.
«Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоящих неподалёку, однако их удалось спасти. Пожарные приехали на место ЧП через два часа после возгорания и потушили огонь за полчаса. Пострадавших нет», - отмечается в сообщении.
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