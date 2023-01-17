В российском Белгороде прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Ночью, 17 января, в российском Белгороде раздались взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram российского губернатора Вячеслава Гладкова.
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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно вам сообщу", - заявил он.
Напомним
В белгородской области россии во время ремонта танка Т-72 сдетонировал боезапас — один танк уничтожен, два других повреждены.