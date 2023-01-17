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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 20303 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В российском Белгороде прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 509154 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Ночью, 17 января, в российском Белгороде раздались взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram российского губернатора Вячеслава Гладкова.

В российском Белгороде прогремели взрывы

Цитата

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно вам сообщу", - заявил он.

Напомним 

В белгородской области россии во время ремонта танка Т-72 сдетонировал боезапас — один танк уничтожен, два других повреждены.

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