В российском Белгороде прогремели взрывы

Цитата

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно вам сообщу", - заявил он.

Напомним

В белгородской области россии во время ремонта танка Т-72 сдетонировал боезапас — один танк уничтожен, два других повреждены.