У російському брянську "бавовна": губернатор заявив про "атаку" БПЛА на промисловий об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У російському брянську пролунили вибухи. Згодом губернатор олександр богомаз повідомив про "атаку" на промисловий об'єкт - сталося загорання адмінбудівлі, передає УНН.
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Спершу у соцмережах з'явились повідомлення, що жителі брянська чули звук вибуху у місті.
"Бавовну" чули в радянському районі міста, після цього почав підніматися дим у районі заводу "Кремній Ел". Це підприємство - одне з найбільших у росії з виробництва мікроелектроніки.
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Згодом губернатор брянщини олександр богомаз заявив про атаку БПЛА на промисловий об'єкт та "український слід".
"У результаті сталося загоряння адміністративної будівлі. Постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки, оперативні та екстрені служби", - додав богомаз.
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