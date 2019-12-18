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У російському аеропорту Домодєдово затримали понад 40 громадян Ізраїлю

У російському аеропорту Домодєдово затримали понад 40 громадян Ізраїлю

Київ • УНН

 • 11914 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Посольство Ізраїлю в Москві не знає, з якої причини 40 громадян єврейської держави були затримані в московському аеропорту Домодєдово, але висловлює надію на швидке вирішення ситуації. Про це повідомляє УНН з посиланням на російське агентство ТАСС та видання The Times of Israel.

“Ми не знаємо, з якої причини 40 громадян Ізраїлю були затримані, і сподіваємося, що найближчим часом ситуація вирішиться і їх пропустять. Рейс був з Ізраїлю, з якої причини їх затримали, ми не знаємо, — повідомили ТАСС в консульському відділі посольства країни в РФ . — Рейс був з Тель-Авіва до Москви”.

При цьому в диппредставництві відзначили, що Ізраїль і РФ зацікавлені в розвитку взаємного туризму.

Як в свою чергу повідомила газета Times of Israel, в середу в аеропорту Домодєдово було затримано 46 громадян країни. Вони прибули в Росію рейсом ізраїльської авіакомпанії El Al. Затриманим було відмовлено у в’їзді на територію РФ.

Після перевірок, що тривали в деяких випадках до шести годин, повідомляє The Jerusalem Post, більшості затриманих все ж був дозволений в’їзд в Росію.

Нагадаємо, на сьогодні відвідати Ізраїль не змогли 5 800 українців. Про це Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

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