У російському аеропорту Домодєдово затримали понад 40 громадян Ізраїлю

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Посольство Ізраїлю в Москві не знає, з якої причини 40 громадян єврейської держави були затримані в московському аеропорту Домодєдово, але висловлює надію на швидке вирішення ситуації. Про це повідомляє УНН з посиланням на російське агентство ТАСС та видання The Times of Israel.