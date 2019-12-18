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В российском аэропорту Домодедово задержали более 40 граждан Израиля

В российском аэропорту Домодедово задержали более 40 граждан Израиля

Киев  •  УНН

 • 11913 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Посольство Израиля в Москве не знает, по какой причине 40 граждан еврейского государства были задержаны в московском аэропорту Домодедово, но выражает надежду на скорое разрешение ситуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС и издание The Times of Israel.

“Мы не знаем, по какой причине 40 граждан Израиля были задержаны, и надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится и их пропустят. Рейс был из Израиля, по какой причине их задержали, мы не знаем, — сообщили ТАСС в посольстве страны в РФ. — Рейс был из Тель-Авива в Москву”.

При этом в диппредставительстве отметили, что Израиль и РФ заинтересованы в развитии взаимного туризма.

Как в свою очередь сообщила газета Times of Israel, в среду в аэропорту Домодедово были задержаны 46 граждан страны. Они прибыли в Россию рейсом израильской авиакомпании El Al. Задержанным было отказано во въезде на территорию РФ.

После проверок, которые длились в некоторых случаях до шести часов, сообщает The Jerusalem Post, большинству задержанных все же был разрешен въезд в Россию.

Напомним, сегодня посетить Израиль не смогли 5 800 украинцев. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

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