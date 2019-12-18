В российском аэропорту Домодедово задержали более 40 граждан Израиля

“Мы не знаем, по какой причине 40 граждан Израиля были задержаны, и надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится и их пропустят. Рейс был из Израиля, по какой причине их задержали, мы не знаем, — сообщили ТАСС в посольстве страны в РФ. — Рейс был из Тель-Авива в Москву”.

При этом в диппредставительстве отметили, что Израиль и РФ заинтересованы в развитии взаимного туризма.

Как в свою очередь сообщила газета Times of Israel, в среду в аэропорту Домодедово были задержаны 46 граждан страны. Они прибыли в Россию рейсом израильской авиакомпании El Al. Задержанным было отказано во въезде на территорию РФ.

После проверок, которые длились в некоторых случаях до шести часов, сообщает The Jerusalem Post, большинству задержанных все же был разрешен въезд в Россию.

Напомним, сегодня посетить Израиль не смогли 5 800 украинцев. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.